İstanbul (İHA) Esenyurt Ortaokulunda 6 yıl önce hayata geçirilen kartlı geçiş sistemi öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerini fotoğraf ile birlikte ailelerin cep telefonuna gönderiyor. Çocuklarını güvenle okula gönderdiklerini ifade eden veliler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan Esenyurt Ortaokulu'nda 2020 yılında meydana gelen pandemi döneminde hayata geçirilen turnike sistemi İstanbul genelinde örnek teşkil etti. Kartlı turnike sistemi ile okula giriş yapan öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri anlık olarak fotoğraflı bir şekilde ailelerin cep telefonuna gönderiliyor. Öte yandan belirlenen saatte okula gelmeyen öğrencilerin devamsızlık bilgisi de ailelerin cep telefonuna bildirim olarak raporlandığı belirtildi. Vatandaşlar ise 6 yıl önce hayata geçirilen turnike sisteminden memnuniyetini dile getirdi.

'Giriş ve çıkış canlı olarak görülebiliyor'

Turnike sisteminden memnun olduğunu ifade eden veli Melis Tekin, 'Evet, okulumuzda uygulanan güvenlik sistemi gözümüz arkada kalmadan güvence veriyor veliler olarak. Yıllardır bu sistem kullanılıyor. Kartlı giriş sistemleri var. Çocuklarımızın giriş çıkış yaptığı saatler kartlardan okunuyor ve velilere SMS olarak geliyor. Güvenli bir şekilde öğreniyoruz. Çocuğum 6'ncı sınıf öğrencisi. Öğrenci okula geldiğinde turnikelerde kartını basıyor ve yoklaması otomatik olarak telefona düşüyor. Giriş ve çıkış canlı olarak görülebiliyor. Ondan sonra da güvenli bir şekilde sınıfına girebiliyor' dedi.

'Kontrol sistemi olmadan asla çocuğunuzu alamıyorsunuz'

Çocuğunun 3 yıldır Esenyurt Ortaokulu'na eğitim gördüğünü ifade eden Filiz Çelik ise, 'Benim çocuğum burada 3 senedir okuyor. 3 senedir kapıdan kartlı sistemle giriş çıkış yapıyor. Biz de evden telefonlarımızdan kontrol sağlıyoruz. Okula gidip gitmediği telefonumuza geliyor. Bu konuda tereddütümüz yok. Zaten aksi bir durumda kontrol sistemi olmadan veli olmadan asla çocuğunuzu alamıyorsunuz' diye konuştu.

'Bu okulda güvenlik üst düzey denilebilir'

6 yıldır bu sisteme sahip olduklarını ifade eden veli Melek Gülbakan ise, 'Ortalama 6 7 yıldır bizim okulumuzda turnike sistemi var. İstanbul'da hiçbir okulda yokken bizim okulda vardı. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Çocuğumuzun okula giriş ve çıkışı telefonlarımıza belge olarak geliyor. Resimlerini de görebiliyoruz. Gayet iyiyiz. Çok şükür bu okulda güvenlik gerçekten üst düzey denilecek gibi' şeklinde konuştu.

'Öğrencilerimizin güvenliği için yaptırdık'

Esenyurt Ortaokulu Müdür Yardımcısı Melek Gülbakan ise pandemiden beri okulda kullanılan turnike sistemi ile ilgili olarak, 'Pandemiden itibaren öğrencilerimizin güvenliği için yaptırdık. O günden bu yana da öğrencilerimizin güvenliği için kullanmaya devam ediyoruz. Burada kartlı sistemimiz var. Öğrencilerimizin kartı var. Öğrenciler, kartı basıp geçtikten sonra kameralı sistem fotoğrafını çekiyor ve öğrencinin uygulamasına fotoğrafını gönderiyor. Kaçta giriş yaptığına dair velimize mesaj gidiyor. Eğer belirlenen saatten geç girerse bildirim gönderiliyor. Öğrenci hiç gelmezse de gelmediğine dair mesaj gidiyor' dedi.

'Bu aileme ve bana güven veriyor'

Esenyurt Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yağmur Mutlu ise, 'Merhabalar, ben 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Okulumuza kartla giriş yapıyorum. Aynı zamanda ailem uygulama üzerinden okula giriş çıkışım görebiliyor. Bu da aileme ve bana da güven veriyor. Uzun zamandır bu sistem var ve bundan çok mutluyum' diye konuştu.