İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 'Çocuk Gözüyle Sağlık' temalı program düzenlendi. Program kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, ilkokul öğrencilerini İl Sağlık Müdürlüğü'nde ağırlayarak makam koltuğunu çocuklara devretti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çocukların sağlıklı yaşam konusunda farkındalığını artırmak amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner öğrencilere makam koltuğunu temsili olarak devretti. Başkan koltuğuna oturan öğrenciler, duygu ve düşüncelerini paylaşarak istek ve arzularını dile getirdi. Eğlenceli anlara sahne olan programda çocuklara hediyeler takdim edilirken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, çocuklara forma hediye etti. Programda çocukları makamında ağırlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner çocuklara seslenerek, 'Bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevimi 1 günlüğüne de olsa çocuklara devredeceğim, bugün burada olan çocuklar yarın bu görevi bu memleket ve bu bayrak için daha da güzel noktaya getirecekler sizler bu memleketin geleceğisiniz' dedi.

Program İl Sağlık Müdürü Güner'in öğrencilerle fotoğraf çekilmesi ve hediye takdimiyle sona erdi.