Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Veterinerler Günü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale'de ilkokul öğrencilerine süt dağıttı.

Dünya Veteriner Hekimler Günü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Veteriner Hekimler Odası ev sahipliğinde Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun katılımı ile Çanakkale Arıburun İlköğretim Okulu öğrencilerine süt dağıtım gerçekleştirildi. Eroğlu, 'Öğrencilerimize süt ikramında bulunduk. Gerçekten çok sevindik' dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 'Cumartesi Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutlayacağız. Bu hafta Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bize bağlı 72 veteriner hekim odamız var. Onlardan bir tanesi de Çanakkale'de. Çanakkale Veteriner Odasının davetlisi olarak buradayız. Bugün başka etkinlikler de var, onlara iştirak edeceğiz. Bu vesileyle Türkiye genelinde olduğu gibi bugün burada da Çanakkale merkezde Arıburun İlkokulunda öğrencilerimize süt ikramında bulunduk. Gerçekten çok sevindik' dedi.

Öğrencilerin veteriner hekim tanımlarının moral verdiğini söyleyen Eroğlu, 'Aynı zamanda moral de yüklendik. Çocuklarımıza veteriner hekimleri tanımlar mısınız diye her iki sınıfa da sordum. Yaklaşık 12 öğrencimiz bir tanım getirdi ki çok güzel: 'Hayvanların tedavi ederler', 'Hayvanlar rahatsızlığında onları mutlu ederler', 'Hayvanları beslerler', 'Hayvanların bir yeri kırıldığında orayı tamir ederler' falan gibi yorumlar yaptılar. Bu arada tabii ki kendi beslenmeleriyle ilgili de ifade edenler oldu. Bunlar bizi mutlu etti. Evet, veteriner hekimler gerçekten insan sağlığına hizmet ediyor. İnsanların daha sağlıklı bir yaşamı için, sağlıklı ve dengeli beslenmesi gerek. Hayvanların sağlıklı olması sayesinde sağlıklı gıdalar elde edilecek. Sağlıklı gıdalarla insanlar tükettiği zaman toplum sağlığı hedefini gerçekleştirmiş olacağız' diye konuştu.

Hayvansal proteinin insanlar için önemine değinen Eroğlu, şu ifadeleri kullandı: 'Bu yıl Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutlayacağımız günün teması 'Veteriner Hekimler Gıda ve Sağlığın Korucularıdır'. Veteriner hekimler hem sağlıklı gıda için hem de sağlığın korunması amacıyla insan sağlığına hizmet ediyorlar. Burada da biz çocuklarımıza özellikle hayvansal proteinin önemi açısından bu yaştaki çocuklarımız için özellikle vurgulamak lazım. Hayvansal proteinin tüketilmesi gerekiyor. Bunu da sembolik olarak öğrencilerimize süt ikram etmek suretiyle gerçekleştirmiş olduk.'