Gram altın 3709 TL’den alınırken, satış fiyatı 3768 TL seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın 6078 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 6149 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise 12156 TL’den alınırken, 12298 TL’den satılıyor. Tam altının satış fiyatı 24495 TL’ye yükseldi.

22 ayar bilezik 3391 TL’den alınırken, satış fiyatı 3584 TL olarak belirlendi. 14 ayar altının alış fiyatı 2028 TL, satış fiyatı ise 2942 TL oldu.

Kapalıçarşı’da eski çeyrek altın da hareketliliğini koruyor. Alış fiyatı 5966 TL olurken, satış fiyatı 6093 TL seviyesinde işlem görüyor.