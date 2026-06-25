Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 14 TL’den alınırken, 6 bin 104 TL’den satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 499 TL, satış fiyatı ise 5 bin 762 TL olarak açıklandı. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 295 TL, satış fiyatı 4 bin 456 TL seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın 9 bin 872 TL’den alınırken, 9 bin 969 TL’den satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 842 TL, satış fiyatı ise 9 bin 945 TL oldu.

Yarım altın 19 bin 726 TL’den alınırken, 19 bin 915 TL’den satılıyor. Tam altında ise alış fiyatı 39 bin 326 TL, satış fiyatı 39 bin 707 TL olarak belirlendi.