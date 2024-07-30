İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görsel şovlar ve renkli dans gösterileriyle başladı. Törende 75 ülkeden bin 200 sanat elçisi, Mimar Sinan’ın eseri olan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde tüm dünyaya “Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize” mesajı verdi.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 9 kez üst üste “Dünyanın En İyi Kültür – Sanat Festivali” ödülüne layık görülen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin Büyükçekmece Kültürpark’ta gerçekleşen resmi açılış törenine 7’den 70’e İstanbul halkı yoğun katılım sağladı. Açılış törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları da katıldı.

Muhteşem görsel şovlarla unutulmaz anlar yaşandı

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin görkemli resmi açılış töreni, İBB Bando Konseriyle başladı. 75 ülkeden gelen bin 200 sanat elçisinin sevgi bahçesine çiçek ekmesinin ardından, barış kütüğüne ülke plaketleri asıldı. Mimar Sinan’ın eseri olan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinde İBB Mehteran Zeybek gösterileri ve su-ışık ve flyboard gösterileriyle muhteşem bir görsel şölen yaşandı. Festivale katılan kültür ve sanat elçileri; ülke bayrakları ve renkli ulusal folklorik elbiseleriyle kendilerine has müzikleri eşliğinde gerçekleştirdikleri dans gösterileriyle unutulmaz anlar yaşattı. Öte yandan tören havadan da görüntülendi.

“Kültür, sanat, dostluk ve barışı ön plana çıkartıyoruz”

Törende bir konuşma yapan "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin resmi açılış törenini yapmak üzere Mimarsinan Köprüsü üzerindeyiz. Biraz sonra köprünün üzerinde hazırlıklar yapıldı. El ele tutuşacaklar ve Dünya Festivaller Birliği’nin ve UNESCO’nun beklemiş olduğu mesajı verecekler. ’Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize’ diyecekler. Dünyanın her tarafında savaş var. Savaşlar 21. asrın çeyreğinde devam ederken, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali gibi festivallerdeki bundan daha büyüğü yok şu ana kadar. Bu mesajların dünyanın 75 devletini temsil eden bu gençler tarafından dünyaya gönderilmesi, verilmesi çok önem arz ediyor. Çağımız, günümüz maalesef çok kötü günler yaşıyor. Biz de bu festivallerde kültür, sanat, dostluk ve barışı ön plana çıkartıyoruz. Aynen Atatürk’ün dediği gibi ’Yurtta barış, cihanda barış’ bir bakıma bizim festivalimizin de temasıdır. Herkesi Cumartesi saat 02.00’ye kadar Büyükçekmece Mimarsinan Kervansaray ve Kültürpark’taki kültür zenginliğine, coşkusuna, kültürlerin, sanatın dostlukla ve sevgiyle buluştuğu bu ziyafete bekliyorum."