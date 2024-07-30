Hangi Ülkenin: Fildişi Sahili

Nüfusu: 355.573

Yönetim Şekli: Vali

Yamoussoukro Hakkında Bilgi

Yamoussoukro şehri Fildişi Sahili ülkesinin başkentidir. Ülkenin bir diğer şehri olan Abidjan’ın 240 kilometre bulunmaktadır. Tarihi yerleriyle ünlü olan bu şehirin nüfusu 355.573 civarlarındadır. Dünya üzerinde bulunan en büyük bazilika Yamoussoukro şehrinde yer almaktadır ve turistlerin önemli ziyaret noktalarından birisidir. Batikan’da bulunan bazilikalardan dahada yüksektir. Bu şehrin nufüsü diğer şehirlere göre çok hızlı büyümektedir. Pek fazla ekonomik sorunuda olmayan bir şehirdir. Şehir, Fildişi Sahili’nin en büyük 5. şehridir.

Yamoussoukro Hangi Ülkenin Başkentidir

Cevap: Fildişi Sahilleri