Geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 civarında yaşanan olayda, Ataköy semtinde kafe işletmecisi B.Ç. ve A.Ç. çiftinin 2,5 yaşındaki kızları, bakıcısı R.J. ile birlikte parktan eve doğru ilerliyordu. Ancak bu sırada, maskeli iki kişi yaklaştı. Bakıcıya saldıran bu kişiler, küçük kızı kucağına alarak motosikletle hızla uzaklaştılar. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Durumun bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri özel bir ekip oluşturarak harekete geçti. Teknik ve fiziki takipler sonucunda, olayın arkasındaki isim olarak Cevher K. tespit edildi ve yaklaşık 7 saat süren bir operasyonun ardından yakalandı. Cevher K.'nın yönlendirmesiyle düzenlenen operasyonda, işbirlikçileri olarak Osman K. ve Mustafa B. de gözaltına alındı.

Kız çocuğu S.Ç.'nin bulunduğu adres tespit edildi ve güvenlik ekipleri tarafından koruma altına alındı. Cevher K., polis sorgusunda, mali sorunları nedeniyle böyle bir eyleme giriştiklerini ve fidye talebinde bulunacakken yakalandıklarını itiraf etti. Cevher K.'nın, aileyi geçmişteki iş yerinden tanıdığı ve zaman zaman ailenin iş yerini araştırmak amacıyla ziyaret ettiği belirlendi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kız çocuğunun ailesine teslim edilmesi sonrasında aile üyeleri duygu dolu anlar yaşadı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.