Edirne’de kaçak yollardan bot ile Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 27 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan 27 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı kimlik sorgusunda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı ile yurt dışı çıkış yasakları olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Yasa dışı yollardan bot ile Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan 27 FETÖ şüphelisi jandarma ekipleri tarafından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.