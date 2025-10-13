Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, operasyonlar “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 59 şüpheli tutuklanırken, 123 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise halen devam ediyor.

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu faaliyetlerin reklamını yaptıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurdukları ve “oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı” gibi çeşitli temalarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Bazı şüphelilerin ise vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlüklerine bağlı siber suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman’da gerçekleştirildi. Yakalanan tüm şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında 10 adet soğuk cüzdan, piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 araç ve 7 adet tapuya el konuldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında “Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Milletin huzuru ve güvenliği için bu suç şebekeleriyle mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurgulayan Yerlikaya, "Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım. Biz Gereğini Yaparız." dedi.