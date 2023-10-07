Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde inşaatı yeni tamamlanıp, açılış yapılmaya hazırlanan beş yıldızlı otelde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Cunda Adası Yeni Yol mevkii üzerinde bulunan ve inşaatı yeni tamamlanıp, önümüzdeki günlerde açılış yapmaya hazırlanan beş yıldızlı otelin jeneratörlerin bulunduğu bölümde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre; jeneratör arızasından kaynaklandığı belirtilen yangında, jeneratörlerin bulunduğu bölüm adeta küle döndü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arasöz ve 16 kişilik ekibin zamanında müdahalesiyle yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü.

Yangında jeneratör bölümünde bulunan mazot deposunun da tutuşmasıyla alevlerin büyüdüğü bildirildi.

Çok ciddi maddi hasarın oluştuğu yanında ölen ya da yaralının olmaması teselli kaynağı oldu.