Ambalajlı su fiyatlarında yılbaşından bu yana yükseliş hız kazandı. Bazı markalarda 19 litrelik damacana suyun fiyatı 210 TL’ye ulaşırken, 4 kişilik bir ailenin aylık su harcaması ortalama 1.680 TL’ye çıktı. Sektör temsilcileri ise haziran ayında damacana başına yaklaşık 30 TL’lik yeni zam beklendiğini ifade etti. Artan üretim, nakliye ve diğer maliyetler ambalajlı su fiyatlarına da yansıdı. Yılbaşından bu yana 19 litrelik damacana suda ortalama artış 60 TL’ye yaklaşırken, zam oranı yüzde 34 seviyesine ulaştı.

İstanbul dışından gelen damacana sular ocakta 180 TL'den satılırken, mayısta 210 TL'ye yükseldi. İstanbul'daki memba sularında ise fiyat 110 TL'den 130 TL'ye çıktı. Ayda ortalama 8 damacana tüketen 4 kişilik bir hanenin su için ayırması gereken bütçe bin 680 TL'ye ulaştı.

Fabrika ile ev fiyatı arasında büyük fark

Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre damacana suyun fabrika çıkış fiyatı ile tüketiciye ulaşan fiyatı arasındaki fark dikkat çekti. Fabrikadan ortalama 45 - 55 TL'ye çıkan 19 litrelik damacana, tüketiciye ulaşana kadar en az 175 TL zamlanıyor. İnternet siparişlerinde ise fiyatın 660 TL'ye kadar çıktığı belirtiliyor.