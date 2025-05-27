Gram altının alış fiyatı 4116 TL seviyesinde olurken, satış fiyatı 4167 TL’ye geriledi. 22 ayar altın da düşüşten nasibini aldı; alış fiyatı 3763 TL, satış fiyatı ise 3962 TL olarak kaydedildi.

Düğün ve takı sezonunun gözdesi 14 ayar altının satış fiyatı 3201 TL’ye düşerken, çeyrek altın 6800 TL’den satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın ise biraz daha düşük bir fiyatla 6696 TL'den alıcı buluyor.

Yarım altın fiyatı 13.599 TL seviyesine gerilerken, tam altın 27.074 TL’den satılıyor.