İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Yıl Sonu Sergisi İnegöl Belediyesi Sergi Salonunda izlenime sunuldu. Serginin açılışına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, okul, kurum müdürü ile öğretmenler usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.



Serginin açılışında kısa bir konuşma yapan İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Göktürk; “Bugün tüm kurslarımızın genel sergisinin açılışını yapıyoruz. İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak, 50 bin gibi yüksek bir kursiyer sayısına ulaştık. Buda her 5 İnegöllü hemşerimizden birisinin kurslarımızdan sertifika aldığı anlamına geliyor. Bizler Bir sanayi şehri olan İnegöl’ümüzün her anlamda istihdama dayalı kurslarımızla, hobi, spor, mesleki kurslarımızla ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca yaptığımız projelerle de İnegöl’ümüzü en iyi şekilde temsil etme gayretindeyiz. +1Üniversite Projemiz Türkiye Genelinde bin Halk eğitimi Merkezi arasında ilk on proje arasına girerek ‘’ Eğitimde En İyi Örnek ‘’olarak seçilmiştir. Bugün bu sergide kursiyerlerimizin tüm yıl boyunca yaptıkları eserleri sergiliyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.



Kurdele kesimi sonrası izlenime açılan sergide İnegöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan giyim, iğne oyası, nakış, mefruşat, amigurimi, çini, tezhip, keçe, kağıt rölyef, filografi, karakalem resim , yeme içme alanı ve kuaförlük alanında yapılan çok sayıda ürün sergilendi.



Sergi misafirler tarafından büyük beğeni ile gezildi. Sergi 26-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında ve saat 10:00 ile 20:30 arasında gezilebilir.