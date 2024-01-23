Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Gaziantep ilimiz, ünlü kuruyemişi Antep Fıstığı ve ünlü tatlısı Gaziantep Baklavası ile, çoğu insanın gönlüne taht kurmuştur.

Tüm bunların yanı sıra Gaziantep, nüfus olarak Ülkemizin en kalabalık şehirleri arasında yer almaktadır.

Gaziantep ilimiz, tarıma ve hayvancılığa uygun illerimiz arasında yer almaktadır.

Et yemekleriyle ve kebaplı ile de meşhur olan Gaziantep, en çok baklavası ile meşhurdur. Günümüzde bir çok pastanede ve fırında, Gaziantep baklavası adı altında baklava bulabilirsiniz ancak çoğu sahte baklavadır.

Gaziantep Merkez Plaka Harf Grupları: 27 AA 001 – 27 AZ 999 27 A 0001 – 27 A 9999 27 B 0001 – 27 B 9999 27 D 0001 – 27 D 9999 27 H 0001 – 27 H 9999 27 BA 001 – 27 BZ 999 27 DA 001 – 27 DZ 999 27 E 0001 – 27 E 9999 27 EA 001 – 27 EZ 999 27 FA 001 – 27 FZ 999 27 HA 001 – 27 HH 999 27 KA 001 – 27 KZ 999 27 LA 001 – 27 LZ 999 27 MA 001 – 27 MZ 999 27 PA 001 – 27 PZ 999 27 RA 001 – 27 RZ 999 27 TA 001 – 27 TZ 999 27 UA 001 – 27 UZ 999 27 YA 001 – 27 YZ 999 27 K 0001 – 27 K 9999 27 M 0001 – 27 M 9999 27 S 0001 – 27 S 9999 27 T 0001 – 27 T 9999

Nurdağı Plaka Grupları: 27 GA 001 – 27 GZ 999 27 K 8000 – 27 K 8999

Araban Plaka Grupları: 27 K 4000 – 27 K 4999 27 ZA 001 – 27 ZZ 999

Nizip Plaka Grupları: 27 K 6000 – 27 K 7999 27 NA 001 – 27 NZ 999 27 N 0001 – 27 N 9999

Oğuzeli Plaka Grupları: 27 VA 001 – 27 VZ 999

İslahiye Plaka Grupları: 27 SA 001 – 27 SZ 999 27 K 5000 – 27 K 5999 27 SL 001 – 27 SV 999 27 SZ 001 – 27 SZ 999