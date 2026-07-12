44 yıllık perakende şirketi, son iki yılda düşük performans gösteren 28 mağazasını kapatarak kira ve işletme giderlerini düşürdü. Şirketin daha az ancak daha verimli mağazalarla yoluna devam etmesi, finansal sonuçlara da olumlu yansıdı.

Tilly’s, 2026 yılının ilk çeyreğinde net satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9 artırarak 124,7 milyon dolara çıkardı. Fiziksel mağazalardaki satışlar yüzde 12,1 yükselirken, e-ticaret gelirlerinde yüzde 30,9’luk artış kaydedildi.

Şirketin net zararı da 22,2 milyon dolardan 8 milyon dolara geriledi. Tilly’s yönetimi, mağaza sayısının 248’den 220’ye düşürülmesiyle kira ve operasyon maliyetlerinin azaldığını, bu durumun kâr marjlarının iyileşmesine katkı sağladığını bildirdi.

Benzer bir küçülme ve verimlilik stratejisini Michael Kors, Vera Bradley ve Fossil gibi markalar da uyguluyor. Söz konusu şirketler, yeterli müşteri trafiğine ulaşamayan mağazalarını kapatarak yatırımlarını daha güçlü lokasyonlara yönlendiriyor.

Haziran 2026 verilerine göre açık alanlı alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 5,7, kapalı AVM’lerin ziyaretçi sayısı ise yüzde 1,9 arttı. Ancak müşteri yoğunluğunun özellikle üst segment alışveriş merkezlerinde toplandığı belirtiliyor.

Tüketicilerin daha planlı ve kısa süreli alışverişe yönelmesiyle birlikte perakende şirketleri de çok sayıda yeni mağaza açmak yerine, doğru lokasyonlarda daha verimli mağazalarla büyümeyi tercih ediyor.