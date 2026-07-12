

Ancak genel tabloya rağmen mobilya imalatı, üretimini artıran sektörler arasında yer alarak dikkat çekti. Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık bazda 111,4 seviyesinde kalarak geçen yılın aynı ayıyla aynı düzeyde gerçekleşti. Aylık bazda ise takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış endeks yüzde 2,9 düşerek 110,8'e geriledi.

Verilere göre yıllık bazda en sert düşüşler dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,8, sermaye mallarında ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi. Ara malı üretimi ise yüzde 3,2 artış göstererek sanayi üretimindeki zayıflığın dengelenmesine katkı sağladı.

MOBİLYA SEKTÖRÜ POZİTİF AYRIŞTI

Alt sektörler incelendiğinde mobilya imalatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 üretim artışıyla öne çıktı. Böylece mobilya sektörü, temel eczacılık ürünlerinin ardından üretimini en fazla artıran sektörlerden biri oldu.

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden İnegöl açısından değerlendirildiğinde bu artış, sektörün zorlu ekonomik koşullara rağmen üretim gücünü koruduğunu ortaya koydu. Özellikle iç ve dış pazardaki talebin etkisiyle mobilya sanayisi, genel sanayi performansının üzerinde bir görünüm sergiledi.

Öte yandan yıllık bazda en sert daralma yüzde 22,4 ile metal cevherleri madenciliğinde yaşanırken, diğer ulaşım araçları imalatı yüzde 16, giyim eşyaları üretimi ise yüzde 12,5 geriledi.

Sanayi genelinde dalgalı görünüm sürerken, mobilya sektörünün pozitif performansı üretim cephesindeki en dikkat çekici gelişmeler arasında yer aldı.

Kaynak: TÜİK