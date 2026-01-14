Flat ekran tasarımına sahip monitörde IPS panel teknolojisi kullanılıyor. Monitörün arka yüzeyinde yer alan sağ ve sol RGB ışıklandırmalar, tasarım detayları arasında bulunuyor.

HAS (Height Adjustable Stand) yapısıyla monitör; yükseklik, eğim, sağa-sol dönüş ayarlarının yanı sıra kendi ekseninde 90 derece dönebiliyor. Bu özellikler, farklı çalışma alanları ve oturma pozisyonlarına göre ayarlanabilir kullanım imkânı sunuyor. Standın iç yapısında alüminyum malzeme tercih edilirken, ince çerçeve tasarımı ekran kullanım alanını genişletiyor.

2K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı

27 inç ekran boyutunda tasarlanan monitör, 2560 1440 (2K QHD) çözünürlük sunuyor. Bu çözünürlük, oyun ve profesyonel uygulamalarda detaylı görüntü elde edilmesine imkân tanıyor.

Monitörde yer alan 240 Hz yenileme hızı, doğrudan panel teknolojisi üzerinden sağlanıyor. 1 ms MPRT tepki süresi, hızlı sahnelerde görüntü gecikmelerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

FAST IPS panel özellikleri

FAST IPS panel teknolojisiyle monitör, hızlı tepki süresi ve geniş görüş açısı sunuyor. Ghosting etkisi, yapılan testler doğrultusunda düşük seviyelerde tutuluyor. 300 nit parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı ve 178/178 görüş açısı teknik özellikler arasında yer alıyor.

Göz sağlığı ve senkronizasyon desteği

Low Blue Light teknolojisi sayesinde mavi ışık seviyesinin azaltılması hedefleniyor. Anti-Flicker ve HDR desteği, uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik özellikler arasında bulunuyor. Adaptive Sync desteğiyle monitör, NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync teknolojileriyle uyumlu çalışıyor.

Bağlantı ve montaj seçenekleri

HDMI ve DisplayPort bağlantılarına sahip olan monitör, HDMI üzerinden 144 Hz, DisplayPort üzerinden ise 240 Hz yenileme hızını destekliyor. VESA uyumluluğu sayesinde duvara montaj ve farklı stand seçenekleriyle kullanım imkânı sunuluyor. Türkiye pazarında 2K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızını bir arada sunan model sayısının sınırlı olduğu segmentte, Excalibur’un yeni monitörü bu teknik özellikleri tek modelde birleştiriyor.