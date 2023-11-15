Bursa'da meydana gelen üç ayrı araç yangınında ilk olay, Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde Okul Caddesi üzerinde gerçekleşti. Otomobil, aniden alev topuna dönüşerek çevre sakinlerini korkuya sürükledi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı aracı kontrol altına alsa da, araç tamamen küle dönüşerek kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesi'nde meydana gelen ikinci yangın, seyir halindeki bir otomobili vurdu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen, alevler otomobili kısa sürede kullanılamaz duruma getirdi.

Son olay, Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Hayran Caddesi'nde gerçekleşti. Seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkması, sürücüyü endişelendirdi. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, kısa süre sonra alevlerin aracı sarışını fark etti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Ancak, araç yangınına maruz kalan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Polis, üç ayrı araç yangınıyla ilgili olarak geniş kapsamlı bir tahkikat başlattı.