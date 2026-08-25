

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sularında Hasanağa Mahallesi'nde geniş alanda devam eden ot yangını tarım alanlarına da sıçradı. Yangının ormanlık alana sirayet etmemesi için Büyükşehir İtfaiyesi, Tarım Aş tankerleri ve orman ekipleri s eferber oldu.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 7 itfaiye aracı, Bahçeler Daire Başkanlığı ve Tarım Aş'ye bağlı 5 tanker yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de Uluabat Gölü'nden su alarak yangına havadan müdahale ediyor. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi AKOM koordinasyonunda söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA