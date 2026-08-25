Olay, öğle saatlerinde Şehit Mustafa Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 6 aydır kapalı olan ayakkabı dükkanının içerisindeki binaya ait elektrik kofrasında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. O sırada binada bulunan vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı. Bunun üzerine vatandaşlar çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda hem mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı hem de yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ayakkabı dükkanı kullanılamaz hale gelirken, binada da maddi hasar meydana geldi.

Olaya tanık olan Bilal Arıkbaş, "İlk başta küçük küçük yangınlar başladı. Ardından siyah siyah dumanlar oluştu. Ayakkabıcının içerisindeki malzemeler nedeniyle yangın daha da büyüdü. Binadakiler çatıya çıktı. Daha sonra itfaiye sayesinde kurtarıldılar" dedi.