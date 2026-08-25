Bursa’nın Karacabey ilçesi Sultaniye Mahallesi’nde domateslerin salça fabrikalarınca kabul edilmediğini iddia eden B.B., tırlarla getirdiği ürünleri 'domatesin geldiği son nokta' diyerek Yolağzı merasına döktü.

Kısa sürede harekete geçen Ticaret Bakanlığı, gerekli inceleme ve denetimlerini gerçekleştirdi. Denetim sırasında yapılan kontrollerde domateslerin ezik, çürük, taş ve toprakla karışık olduğu görüldüğünü belirten bakanlık, Yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bu nitelikteki ürünlerin sanayi işletmelerince kabul edilmemesinin ürünün fiziki durumundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu olayın piyasada darlık veya fiyat hareketliliğine neden olma amacı taşımadığı ve ilgili mevzuat kapsamında bu yönde bir aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, ürünlerin mevzuata uygun olmayan şekilde imha edildiği belirlenmiş olup, konu ilgili Belediyeye bildirilerek usulsüz imha kapsamında gerekli idari işlemlerin uygulanmasına yönelik süreç başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasaların sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürecek, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tedbirleri almaya ve idari işlemleri uygulamaya devam edeceğiz."