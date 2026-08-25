Olay, Osmangazi ilçesindeki Şehreküstü İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, istasyondaki asansöre binen 2 çocuk, kısa süre sonra asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansörde kalan çocuklara ulaşmak için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat süren zorlu müdahalenin ardından asansörün kapısını kırarak çocukları bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, kurtarılmalarının ardından kendilerini bekleyen ailelerine sarıldı.

BURULAŞ ekiplerinin yaptığı incelemede, asansörde meydana gelen zararın teknik bir arızadan değil, fiziksel müdahale ve temas nedeniyle oluştuğu tespit edildi.

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek asansöre zarar veren kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında, kamu malına verilen zararın karşılanması amacıyla gerekli adli ve hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocukların asansöre bindikleri, asansör hareket ettikten sonra ise içlerinden birinin kapıya omuz attığı görüldü.

BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada, yolculardan toplu ulaşım tesisleri ve ortak kullanım alanlarını dikkatli kullanmaları, kamu malına zarar verecek davranışlardan kaçınmaları istendi. Kamuya ait tesis ve ekipmanlara verilen zararların yalnızca maddi kayba neden olmadığı, aynı zamanda toplu ulaşım hizmetlerinden yararlanan diğer yolcuların kullanımını da olumsuz etkilediği vurgulandı.