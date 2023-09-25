Kent genelini renklendiren İzmit Belediyesi, 3 bin yıllık tarihi duvarlara resmediyor.

İzmit Belediyesi, boş duvarları ve trafoları birbirinden güzel resimlerle yeniden tasarlayıp renklendirmeye devam ediyor. Gri duvarları canlı renklerle buluşturan İzmit Belediyesi, yaşam, huzur, doğa, barış ve gençlik gibi kavramları duvarlara yansıtıyor. İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi’nde bulunan tarihi Osmanlı Hamamı’nın arka tarafındaki elektrik trafosunu da renklendiriyor. Salim Efendi Sokak üzerindeki elektrik trafosunda tarihi Su Kemerleri, Nikomedia döneminden İmparatorluk Sarayı, Azize Santa Barbara Kulesi ve Saat Kulesi gibi 3 bin yıllık tarihi eserler resmedildi.