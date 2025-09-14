Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen Semicenk konserinde izdiham yaşandı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 744. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Semicenk, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere binlerce vatandaş ve çevre illerden gelen misafirler yoğun ilgi gösterdi. Konsere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Söğüt Etkinlik Alanı’nda zaman zaman izdiham yaşandı. Sevilen şarkılarını seslendiren Semicenk, alanı dolduran vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Konsere katılımın beklenenden fazla olması üzerine güvenlik ekipleri sık sık anons yaparak kalabalığı düzenlemeye çalıştı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "744. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz büyük bir coşku yaşadı. Semicenk konseri şenliklerimize ayrı bir heyecan kattı" dedi.