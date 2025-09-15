Gram altın 4 bin 891 lira alış, 4 bin 953 lira satış seviyesinden işlem görüyor. 22 ayar altının gramı 4 bin 472 liradan alınırken, 4 bin 707 liradan satılıyor. 14 ayar altında ise alış 2 bin 693 lira, satış 3 bin 710 lira seviyesinde.

Çeyrek altın 8 bin 14 liradan alınıp 8 bin 80 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının fiyatı 7 bin 882 lira alış, 7 bin 957 lira satış olarak kaydedildi.

Yarım altın 16 bin 29 liradan alınırken, 16 bin 160 liradan satılıyor. Tam altın ise 31 bin 959 lira alış, 32 bin 173 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.