Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi’nin düşman işgalinden kurtuluşun 103. yılı, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde başlayan resmi törenler, gün boyu devam eden etkinliklerle bütün ilçeye bayram havası yaşattı.

Kurtuluşun yıl dönümü dolayısıyla Altınova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda ellerinde Türk bayraklarıyla yerlerini alan Altınovalılar, milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde hissetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmaların ardından öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Katılımcılar, hem coşkulu hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Kutlama programı, gün boyunca süren etkinlikler, konserlerle devam etti. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen halk konseri ise coşkuyu doruğa taşıdı.