Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Terörle mücadelede kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede tespit edilen ve güvenlik tehdidi oluşturan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirerek, ülkenin huzur ve güvenliğine katkı sağladı. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, teröristlere herhangi bir kaçış şansı tanımayacağını belirtti.