Yusuk Kavuk’un kaybolmasıyla ilgili İnegöl'de bugün gerçekleşen yayında Müge Anlı ve ekibi, Şebboy Caddesini mercek altına aldı. Programa konuk olan Yusuf Kavuk'un eski patronu Arsen Bey ile yapılan röportajda, Müge Anlı muhabir ekibi Harun Ateş'in, Yusuf Kavuk'u bıraktığı Şebboy Caddesinde ve çevresindeki olayları ele aldı.

Yayında, Harun Ateş'in, Yusuf Kavuk'u bıraktığı nokta ile AVM arasındaki görüş mesafesinin hesaplandığı özel bir inceleme gerçekleştirildi. Harun Ateş'in, Yusuf'u bıraktığı yerden sonra İnegöl AVM içinde duraklama yapmadan, iddia üzerine göre farklı bir sokakta tam 1 saat boyunca beklemesi dikkat çekici detaylar arasında yer aldı.

Müge Anlı, olayla ilgili detaylı bir şekilde inceleme yaparak, Harun Ateş'in emniyetteki ifadesini aktardı. Harun Ateş'in ifadesinde, ara sokakta duraklama yaparak çevredeki bir kafede oturduğunu belirttiğini tespit etti.



OLAY

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ay önce kaybolan genç aşçı Yusuf Kavuk'un akıbeti belirsizliğini koruyor. Müge Anlı'nın programında aranan Kavuk'un ailesi, endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Olayın detayları ise dikkat çekici.

Yusuf Kavuk'un hikayesi, 2020 yılında Alaçatı'da bir otelde çalışırken tanıştığı Derya isimli bir kişiyle özdeşleşiyor. İddialara göre, Derya'nın evli olması ve ilişkinin sonlandırılmasıyla birlikte ikili Harun Ateş ve arkadaşlarıyla birlikte yurtdışında tatil yapmış. Yurtdışında tanışmanın ardından Yusuf, Derya'nın arkadaşı Harun ile buluşmak üzere Bursa'ya gitmesi ve son olarak İnegöl Mobilya Sanayi bölgesine gitmesiyle Yusuf Kavuk'un izleri kaybolmuş.

Olayın yaşandığı gün birlikte yemek yediği eski patronu Arsen Bey, Kavuk'u son gören kişilerden biri olarak belirtiliyor. Makedonya tatilinden döndükten sonra Kavuk'un kendisini aradığını belirten Arsen Bey, genç aşçının, kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin (Harun Ateş) tehdit ettiğinden bahsettiğini söyledi.

Müge Anlı'nın programında ortaya atılan iddialar arasında, Yusuf'un kaybolmasına dair birçok soru işareti bulunuyor. Yusuf Kavuk'un akıbeti, programda sürdürülen araştırmalarla aydınlatılmaya çalışılıyor.