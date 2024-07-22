İstanbul Esenyurt’ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali’nin son gününde Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali son gününde de konser ve gösterilerle devam etti. 35 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkarın katıldığı festivalde misafir grupların gösterilerinin ardından Tuğçe Kandemir sahne aldı. Tuğçe Kandemir’in şarkıları vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Festivalin son gününde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hünerlerini sergileyen misafirlere madalyalarını takdim etti.

Festivalde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Özer, "Esenyurt artık kötü işlerle anılmayacak, böyle güzel uluslararası işlerle anılacak. Bu festival aynı zamanda el zanaatlarımızı yaşatma alanına da büyük katkı yaptı. Bu festival her bir ülkenin kendi performanslarını burada gerçekleştirmesine aracılık etti. En önemlisi ise bizimle onlar arasında bir gönül köprüsü kurdu ve biz o köprüden gönülden gönüle gittik geldik" dedi.