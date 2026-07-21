Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara, futbolda her sonucun mümkün olduğunu ancak eşleşmenin favorisinin Başakşehir olduğunu söyledi.

Inter Turku, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İstanbul Başakşehir'in konuğu olacak. Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İyi bir sonuçla bitirmek için maçı dört gözle bekliyoruz' dedi.

'Başakşehir'in favori olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz'

Başakşehir'in kadro kalitesi açısından güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Vasara, 'Büyük bir bütçemiz olmamasına rağmen elimizden geleni yapacağız. Futbolda her şey olabilir. Muhtemelen onlardan daha iyi bir oyuncumuz yok. Biz sezonumuzun ortasındayız. Avantajlı gibi duruyoruz. İki maçımız var. İkinci maç kendi sahamızda olacak. Pazar günü kendi ligimizde bir maç oynadık. Biraz bu açıdan zorlanabiliriz. Odaklandığımız nokta bu. Bununla ilgili bir sorun yaşayabiliriz. Bu yüzden avantajı kaybedebiliriz. Büyük bir bütçemiz yok. Bunun farkındayız. Başakşehir'in favori olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Güzel bir sonuç alabiliriz. Tabii ki planımız var. Her şeyi yapabiliriz' ifadelerini kullandı.

'Buradan alabileceğimiz her şeyi almak istiyoruz'

Finlandiya Ligi'nde sezonun son bölümüne gelmiş olmalarının kendileri adına avantaj sağlayıp sağlamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Vasara, 'Umarım sağlar. Ligde bir maç vardı. Bu avantaj ama dezavantaj da olabilir. Pazar günü biz maç oynadık onlar daha maç oynamadılar, daha dinlenmiş durumdalar. Yarın için hazırız. Buradan alabileceğimiz her şeyi almak istiyoruz' diye cevapladı.