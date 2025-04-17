Klasik Türk Sanatları alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Yeditepe Bienali, bu yıl "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası düzeyde zengin içerikli eserlerin yer alacağı etkinlikte, sanatseverler gölge ve ışık kavramlarının sanat aracılığıyla nasıl ifade edildiğine tanıklık edecek. İstanbul’un üç önemli mekanı olan Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarlar ve Nuruosmaniye Camii Mahzen, bienalin sergi alanları olarak tasarlandı. Turkcell ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan bienalde, toplamda 215 eser, 263 sanatçının imzasını taşıyor. Farklı ülkelerden 30 sanatçının da katılım göstereceği bienalde, küratörler Fatih Ömeroğlu ve Furkan Türkyılmaz’ın rehberliğinde, gölge ve ışığın sanatsal yorumu üzerine derinlikli bir bakış açısı sunuluyor.

Sanatçılar, gölge ile ışığın birbirini tamamlayan doğasını sadece sanatsal bir anlatım aracı olarak değil, yaşamın ve varoluşun özü olarak eserlerine yansıtıyor. Bu yönüyle bienal, izleyiciyi düşünsel ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Sergiler, 18 Nisan - 18 Haziran tarihleri arasında haftanın her günü saat 11:00 - 19:00 arası ücretsiz olarak gezilebilecek. Giriş için bienalin web sayfasından ya da kapı girişlerinden kayıt oluşturulması gerekiyor.