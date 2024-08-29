Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde 30 Ağustos Cuma günü saat 24.00’a kadar ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için vatandaşların ulaşım kartlarını kullanmaları gerekirken, uygulama kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak.

Kaynak: igf