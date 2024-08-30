30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük coşku ile kutlandı.30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı oluşturulan özel kortejin yürüyüş ve düzenlenen konserde Muhtar Gurubun söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla halkı coşkulu dakikalar yaşattıklarını söyleyerek, ‘Özel gecemizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim’ dedi.

Kayapa’da bulunan 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kortej gerçekleştirdi. Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız katıldı, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, çok sayıda gelen davetliler gençler ve mahalle halkı katıldı. Emniyet güçlerinin güvenliğini sağladığı ve Atlıçayır Bulvarı’ndan başlayıp, Fatih Caddesi’nden devam eden kortejin yürüyüşü bando eşliğinde çalınan marşlarla eşliğinde bir ağızdan söylenerek Pazar alanına gelindi.

Burada kurulan sahnede söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini anlattılar. Mahalle muhtarı Halil Özçoban, ’’Herkesi Aziz milletimizin vatanımızı işgal eden güçlere karşı 19 Mayıs 1919’da başlattığı destansı mücadelenin, 30 Ağustos 1922’de şan ve şeref dolu bir zaferle nihayete erdiği kutlu günün 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. İstiklal mücadelemizi zaferle taçlandıran ve şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer’inin 102. Yıldönümü kutlu olsun. Özel gecemizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim’ dedi. Daha sonra sahne alan Muhtar Gurubu, birbirinden güzel şarkıları ile halkı coşturdular ve büyük alkış aldılar.