Bursa'da aşure kazanları 17 ilçede de birlik ve beraberlik için kaynayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilen Muharrem ayı vesilesiyle 25 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında şehrin 27 farklı noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulunacak. 25 Haziran Perşembe günü 14.00-16.00 saatleri arasında Yıldırım Emirsultan Meydanı, Osmangazi Hüdavendigar Camii, İnegöl Alanyurt Meydanı, Tarihi Ulu Cami ve Osmangazi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bursalılara aşure ikram edilecek. 26 Haziran Cuma günü ise aşure ikramı yine 14.00-16.00 saatleri arasında Karacabey Pazar Alanı'nda gerçekleşecek.

Aşure kazanları, Orhangazi İlçe Meydanı, Yıldırım Arabayatağı Pazar Alanı, Kestel İlçe Meydanı, İnegöl Akhisar Meydanı, Orhaneli Çarşı Meydanı, Harmancık Merkez Camii Meydanı, Gürsu Pazar Alanı, Keles Meydanı, Gemlik Sahili, Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO Yanı Sahil Girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı ve Demirtaş Meydanı'nda da birlik ve beraberlik için kaynayacak.

Muharrem ayı kapsamında aşure dağıtımları, 15 Temmuz Çarşamba günü Ulu Cami Önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılacak ikramlarla sona erecek.