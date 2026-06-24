Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi, Avrupa Komisyonu'nun dünya genelinde başlattığı 'For Our Planet' çevre ve doğa koruma kampanyası kapsamında 150 öğrenciyi fide dikim etkinliğinde toprakla buluşturdu.

Bursa AB Bilgi Merkezi, çocuklarda çevre bilinci, doğa sevgisi ve sürdürülebilir tarım farkındalığını artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Avrupa Komisyonu'nun küresel çevre ve doğa koruma kampanyası 'For Our Planet' (Gezegenimiz için) kapsamında Bursa Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrenciler saksılara fide dikerek üretmenin ve doğayla bağ kurmanın önemini deneyimledi.

Program kapsamında öğrencilere toprağın, tarımsal üretimin, yeşil çevrenin ve sürdürülebilir yaşam kültürünün önemi anlatıldı. Programda, çocukların tarımsal faaliyetleri erken yaşta tanımalarının ve doğayla güçlü bir bağ kurmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Okul yöneticileri, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu ve Bursa AB Bilgi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak açısından önemli bir farkındalık çalışması olduğunu belirtti. Doğanın insana değil, insanın yeşil bir çevreye, temiz havaya ve doğaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken yöneticiler, etkinlik sayesinde öğrencilerin doğayı koruma bilinci kazandığını; bilinçli, üretken ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlandığını ifade etti.

Etkinlik, öğrencilerin fide dikim çalışmaları ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.