Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir’in İvrindi ilçesinde tahsis edilen 181 dekarlık alanı hatıra ormanına çevirebilmek için 30 bin fidanı toprak ile buluşturdu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir’de faaliyet gösteren Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, Balıkesir, İvrindi ilçesine bedelli Hatıra Ormanı tesis edildi. İvrindi İlçesi Osmanlar Mahallesine tesis edilen 181 dekarlık Hatıra Ormanı’nda, 30 bin fidan toprakla buluşturuldu. Son Fidanları toprakla buluşturmak üzere Kastamonu Entegre Ağaç ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ce personeline yönelik fidan dikim etkinliği düzenlendi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Hatıra Ormanının Balıkesir’e ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.