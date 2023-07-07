1993'te terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle terk edilen Şenyayla bölgesine 30 yıl sonra dönen köylüler tarlalarını ekti.

Muş'ta 1993'te terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu ayrıldıkları Şenyayla bölgesindeki köylerine, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dönüş yapan vatandaşlar, 30 yıl aradan sonra tarım yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Güvenlik güçleri tarafından bölgenin terörden arındırılmasıyla köylerine dönen köylüler, yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa ederek tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

30 yıl önce terör baskılarından dolayı köylerini terk ettiklerini ifade eden çiftçi Emin Yıldırım, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda sağlanan huzur ve güven ortamında köyüne dönerek tarım yapmaya başladığını belirterek, “Terör olaylarından dolayı köyümüzden göç ederek Muş'a gittik. Göç ettikten sonra biz buraya hiçbir şekilde gelemedik. Sahipsiz kaldı. Allah'a şükürler olsun devletimizin sayesinde bizler köyümüze döndük. Şu an burada tarım yapıyorum. Kavun, karpuz, lahana, domates, biber ve salatalık gibi ürünler ektim. Devletin sayesinde köyümüze döndük. Devlet olmasaydı bin senede geçse biz buralara dönemezdik. Terk ettiğimiz Şenyayla bölgesindeki köyümüze geri döndük. Huzur ve güven ortamında tarım yapıyorum. 4 ay burada kalıyorum, kış mevsimi gelmeden Muş'a dönüyoruz. Terörün bitirildiği Şenyayla bölgesinde ben şu an tarım yapıyorum. Terörün bitirildiği Gabar Dağı'nda petrol çıkarken Şenyayla'da ise ekinler çıktı” dedi.