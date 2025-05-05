Akıllı telefon sektöründe uzun yıllar varlık gösteren LG, 30 yıllık serüvenine resmen son veriyor. 2021'de sektörden çekileceğini açıklayan şirket, bu süreçte taahhüt ettiği yazılım güncellemelerini de tamamlayarak, mobil alandaki defteri kapatıyor. 30 Haziran 2025 itibarıyla Android güncelleme sunucularını tamamen devre dışı bırakacak olan LG, bu tarihten sonra hiçbir modeline yazılım desteği sunmayacak. LG kullanıcıları, ne kablosuz güncelleme alabilecek ne de LG Bridge uygulaması üzerinden yazılım yükleyebilecek.

1995’te ilk telefonunu piyasaya süren, 2010’da ise akıllı telefon pazarına adım atan LG, 2013’te Apple ve Samsung ile rekabet eder hale gelmişti. Ancak zamanla pazar payı hızla eridi; 2020’de bu oran yüzde 2’ye kadar düştü. Son altı yılda ise toplamda 4,5 milyar dolarlık bir zarara imza atan şirket, cep telefonu pazarındaki rekabete yenik düştü.

LG, mevcut telefonlarının satışının devam edeceğini, ancak satış sonrası servis hizmetlerinin bölgelere göre değişiklik göstereceğini belirtti. Şirket, yedek parça temininin anlaşmalı kanallar üzerinden sürdürüleceğini vurgularken, bazı ürünlerde sınırlı da olsa servis ve yazılım desteği sunmayı planladığını açıkladı.

Mobil dünyadan çekilse de LG, odağını elektrikli araç bileşenleri, akıllı ev teknolojileri ve kablosuz ses sistemleri gibi geleceğe yönelik alanlara çevirecek. Bu yeni stratejiyle teknoloji dünyasındaki varlığını farklı bir kulvarda sürdürmeyi hedefliyor.