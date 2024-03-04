Kocaeli’de hayata geçirilen "Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi" kapsamında 307 balıkçıya toplamda 4,5 milyon TL’lik destek verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde SEKA Deniz Düğün Salonu’nda tekne bakım malzemesi dağıtım programı düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı programda 307 balıkçıya hazırlanan paketler teslim edildi.

Programda konuşan Başkan Büyükakın, "Sizlerle bu üçüncü buluşmamız. Çam sakızı çoban armağanı derler ya biz de bu programla bir nebzede olsa sizlere destek olmak, yanınızda olduğumuzu göstermek için böyle bir program gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız destek toplamda 4,5 milyon lira. Baktığınız zaman büyük bir tutar değil ama yanınızda olduğumuzu göstermek için önemli bir çalışma ama size yapacağımız en büyük destek denize yönelik yaptığımız çalışmalar. Denizde müsilaj varsa oraya ağ atmak mümkün değil, onu çekmek de mümkün değil. Asıl faaliyetimizin denizi temiz tutmak olduğunu hiç unutmamamız gerek" dedi.

Kocaeli genelindeki 23 arıtma tesisiyle İzmit Körfezi’ne bir damla kirli su bırakmadıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bu tesislerde elektrik masrafı 600 milyon lira. Çok önemli bir elektrik sarfiyatı var. Azot ve fosfor müsilaj dediğimiz mikro organizmaların gelişimini sağlıyor. Atık su tesislerini çalıştırmak gerekiyor önlemek için. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de bir ilki başlattık"

Dip çamuru temizleme projesine de değinen Başkan Büyükakın, "Çamur temizleme faaliyeti de büyük bir gayretle devam ediyor. Türkiye’de bir ilki başlattık. Toplamda 120 milyon dolar tutacak projenin yükünün altına girdik. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı bir tarafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir tarafta da Büyükşehir var. Dünyadaki önemli çevre projelerinden biridir. İncelemeye geldiler. Fethiye ve Marmaris’te de benzer çalışma yapılacak. Benzer şekilde İzmir’de de yapılacağını düşünüyorum. Denizlerin temizliği oksijen seviyesinin yükselmesi ve eko sistemin büyümesi için son derece önemli" diye konuştu.

Yapılan çalışmalara yönelik eleştiriler olduğuna da dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Çamur atmak için akla ziyan açıklamalar yapılıyor. Mahkemeye giderek durdurmaya çalışıyorlar. Oradaki çalışmaları aksatmak için her türlü yolu deniyorlar. Denizdeki hassasiyeti düşünen bir belediyenin ormanlara zarar vermesi düşünülemez. Üniversitemizle beraber çalışıyoruz. ’Dip çamuruyla neler yapılabilir?’ onun yollarını arıyoruz. O çamurlar sonsuza kadar orada durmayacak ve üretime dahil edilerek geri kazanımı sağlanacak. Çevre hassasiyetimizin ne kadar yüksek olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. İnsanların aklında şüphe oluşturuyorlar. Memleketin hayrına olan işlerin desteklenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Projesi kapsamda balıkçılara epoksi boya, son kat boya, onarım macunu, tulum ve Türk bayrağı ve çizme bulunan yardım kutuları dağıtıldı. Bu yıl da dahil olmak üzere toplam 896 kutu sahiplerine ulaştırıldı.