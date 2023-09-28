2024 yılında 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde bulundukları yerde oy kullanmak isteyen vatandaşlar, adres değişikliklerini 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alacak.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.