Kocaeli’de park halindeki araçtan 329 bin TL ve İstanbul’da da kuyumcu kuryesinden 2 kilo altın çalan 5 kişiye operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 2’si Gürcistan’a kaçmaya çalışırken, 3 kişi ise Darıca’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ağustos tarihinde Gebze ilçesinde park halindeki araçtan 329 bin TL para çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayına D.H., G.P., G.K., N.P ve E.T. isimli şahısların karıştığı tespit edildi. 17 Ağustos tarihinde yapılan operasyon neticesinde G.K., N.P ve E.T. Darıca’da, D.H. ile G.P. ise Gürcistan’a kaçmaya çalışırken Samsun’da yakalandı. Yakalanan şahısların ayrıca 17 Ağustos tarihinde İstanbul’da kuyumcu kuryesinden 2 kilo altın çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu G.P., N.P ve D.H. ifadeleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gebze’deki olay sebebiyle E.T. savcılıktaki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı, G.K. ise yurt dışına çıkma yasağı şartı ile serbest bırakıldı. E.T. ve G.K. İstanbul’da kuyumcu kuryesinden çalınan 2 kilo altınla alakalı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.