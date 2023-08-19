Fransa vatandaşı avukat Camila M. (31) ve mühendis sevgilisi Quantu S., Konya'da yaşadıkları talihsiz olay sonrasında seyahat planlarını yarıda bırakarak Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldılar. Çift, Konya'nın Emirgazi ilçesinde bisikletleriyle seyahat ederken yaşanan bir saldırı ve cinsel taciz olayına maruz kaldılar.

Camila M. ve Quantu S., Türkiye gezilerinin bir aşaması olarak Karapınar ilçesinin Kayacık Mahallesi'nde ağırlanmıştı. Ancak çift, Kapadokya'ya gitmeden önce planladıkları seyahatin tehlikeli olabileceği endişesiyle Emirgazi ilçesine 2 kilometre mesafedeki Gazi Türbesi yakınlarında çadır kurma kararı aldı. Ancak akşam saatlerinde karanlıkta çadırlarına giren alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, çifti darp ederek cinsel tacizde bulundu. Saldırganlar, ardından çiftin kamp malzemelerini gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Fransız turistler, yaşadıkları dehşet verici olayın ardından hemen Emirgazi Jandarma Komutanlığı'na koşarak durumu bildirdi ve şikayetçi oldular. Jandarma ekipleri hızla harekete geçti ve saldırganların kimliklerini belirleyerek E.P. ve T.Y.'yi evlerinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından şüpheliler Karapınar Adliyesi'ne sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yaşadıkları travmatik olayın etkisiyle Fransız çift, Türkiye turlarını yarıda keserek güvenli bir yer olan Gürcistan'a geçmek zorunda kaldılar.