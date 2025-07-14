Yapılan kontrollerde şahsın 35 yaşındaki Mustafa T. olduğu belirlendi. UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada Mustafa T.’nin ‘Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ gibi çeşitli suçlardan aranma kaydının bulunduğu ve toplamda 34 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise bir adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya takılı şarjör içinde iki adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Silah ve fişekler geçici olarak muhafaza altına alınırken, Mustafa T. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA