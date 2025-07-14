Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Fatih Karagümrükspor'dan 2006 doğumlu orta saha mevkiinde oynayan Enes Alp ve Ahmet Efe Şimşek ile Kafkasspor yönetimi sözleşme imzaladı.

4 OYUNCUYLA YENİDEN ANLAŞILDI

Yarıca kulüp yönetimi iç transferde 4 oyuncuyla da sözleşme yeniledi. Umut Doğdu, Emre Kara, Hasan Bekil ve Yusuf Kaplan’la yeni sezon için tekrar anlaşıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hoş geldin ENES ALP

Fatih Karagümrükspor'dan 2006 doğumlu orta saha mevkiinde oynayan Enes Alp ile sözleşme imzaladık. Enes Alp'e kartal armalı formamız altında başarılar dileriz.”

“Hoş geldin AHMET EFE ŞİMŞEK

Fatih Karagümrükspor'dan 2006 doğumlu orta saha mevkiinde oynayan Ahmet Efe Şimşek ile sözleşme imzaladık. Ahmet Efe Şimşek'e kartal armalı formamız altında başarılar dileriz.”