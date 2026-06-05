Acı olay Beydağ ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakuş ailesi, 4 yaşındaki çocukları Alim Eray Karakuş’un evde olmadığını fark edince çevrede arama çalışması başlattı. Aile ve mahalle sakinlerinin aramaları sonucunda küçük çocuk, bölgedeki sulama havuzu içerisinde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, havuzdan çıkarılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Alim Eray Karakuş’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.