Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların 39. ve 40. dalgaları, 43 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Operasyonlar sırasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan şahıslar da yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız silahlar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.