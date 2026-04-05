Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Bakyapı Hacı Ali Bakgör Okulu, satranç branşında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Okulun satranç takımı, il finallerinde oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup şampiyon olurken, aynı başarıyı bölge finallerinde de sürdürdü. Rakiplerini geride bırakan ekip, bölge şampiyonluğunu da hanesine yazdırdı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir dereceye imza atan takım, bu yıl gözünü Türkiye finallerinde zirveye dikti. Disiplinli antrenman programı ve güçlü takım uyumuyla öne çıkan öğrenciler, Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

Okul müdürü Zafer Kahraman öğrencilerin elde ettiği bu başarıdan büyük gurur duyduklarını ifade ederken, Türkiye finallerinde de aynı kararlılıkla mücadele ederek şampiyonluk kupasını kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakyapı Hacı Ali Bakgör Okulu satranç takımı, elde ettiği bu başarılarla hem okulunu hem İnegöl’ü hem de Bursa’yı gururlandırmaya devam ediyor.