Doğal gaz sayaçlarını yenilemeyen abonelere 10 bin TL ceza verileceği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Haberlerde, sayaçların 2025 yılı sonuna kadar değiştirilmesi gerektiği ve kalan sürenin 45 gün olduğu ifade edilmiş, 2026’ya geçildiğinde yenileme yapmayanlara 10 bin TL ceza uygulanacağı öne sürülmüştü.

Kullanıcının Yükümlülüğü Yok

Sayaçlarını değiştirmeyen vatandaşlar düzenlemenin ayrıntılarını araştırırken, Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) yeni bir açıklama yaptı. GAZBİR, sayaç değişimi konusunda abonelerin herhangi bir başvuru yapma ya da ücret ödeme sorumluluğu olmadığını vurguladı.

İddialar Yalanlandı

GAZBİR, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın eski tarihli sayaçlar için son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak belirlediği iddiasının yanlış olduğunu belirtti. GAZBİR, sayaçlara ilişkin teknik sürecin şu şekilde işlediğini vurguladı:

"Doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonu, Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında, her 10 yılda bir, Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle abonelerin sayaç değişimi konusunda herhangi bir işlem yapma zorunluluğu bulunmuyor. Aboneden ücret veya başvuru istenmesi söz konusu değil"