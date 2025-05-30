Operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanırken, sahte para üretiminde kullanılan matbaa da deşifre edildi.

29 Mayıs günü Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda sahte para bastığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Parada Sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilere ait adreslerde çok sayıda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan ekipman ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.